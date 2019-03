Tchad : l'ONAPE et la CNPC veulent relancer l'économie avec la promotion de l'emploi

L’office National de Promotion de l’emploi, en collaboration avec la CNPC, a tenu ce mercredi 27 février 2019, à Solux Hotel, une rencontre d'échange portant sur le plaidoyer pour une synergie d’action dans la création d'emplois et la relance du processus d’homologation et de nationalisation des postes pour une employabilité durable et un travail décent.



L’objectif de cette rencontre vise non seulement à sceller un partenariat crucial avec la CNPC, mais aussi à faire respecter les lois et les règlements du travail qui sont reconnus par le Code du travail tchadien, selon une source à l'ONAPE.



Le directeur général de l’ONAPE, Fayçal Hassan Hissein affirme que l'objet de la rencontre porte essentiellement sur le processus de sensibilisation pour un retour massif de la main d’œuvre dans le secteur privée. Cet objectif passe par un processus d’homologation et de nationalisation des postes.



Pour sa part, le vice-président de la CNPC indique qu'il est là pour parler des conditions et des procédures d’embauche, des employés expatriés et des jeunes locaux dans le cadre des procédures, des lois et des règlements en commun accord avec l’ONAPE, à travers les formations et les recrutements.



Fayçal Hassan Hissein conclut que l’ONAPE est le seul organe habilité à effectuer des opérations sur les recrutements et l’emploi des jeunes, selon l’article 294 du Code du travail, suivi de la convention collective de 2002. Cette convention donne la compétence d’habilitation à l’ONAPE vis-à-vis des entreprises nationales ou étrangères, en lui permettant de préciser le personnel vacant des postes, de définir les conditions de recrutement et les modalités de travail.