Tchad : l’ONAPE exige le remboursement des crédits octroyés aux promoteurs du Moyen-Chari

Une mission de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) conduite par l’Inspecteur général de la fonction publique, Mahamat Wardougou Ouiché, par ailleurs membre du comité de crédit de l’auto emploi et des crédits agricoles, séjourne à Sarh dans le Moyen-Chari. Elle consiste à suivre et évaluer les crédits octroyés aux jeunes promoteurs et producteurs agricoles.



La mission a constaté que le remboursement de ces crédits pose problème suite au dysfonctionnement des activités économiques dans le pays. Les bénéficiaires ne paient pas comme prévu. Ils dépassent même les échéances de remboursement prévues. C’est ce qui a empêché les autres promoteurs d’en bénéficier.



Pour le chef de mission Mahamat Wardougou, la population doit être consciente car quand on prend un crédit, c’est un engagement qu’il faut honorer face à un créancier, que ce soit envers un individu ou envers l’État.



Ce retard dans le remboursement des crédits freine même le développement de la province du Moyen-Chari. Dans des garages, ateliers de soudure et de couture que nous avons sillonné, l’on se rend compte que le montant de 1.5 million Fcfa de crédit octroyé à chaque bénéficiaire n’est même pas remboursé à la moitié. Les bénéficiaires ont dépassé les échéances de remboursement.



L'engagement signé entre eux et l’ONAPE leur impose de rembourser le reste du montant dans un bref délai. Au cas échéant, leur garantie sera mise en jeu. Aussi, la mission insiste sur l’emploi des jeunes dans ces différents ateliers pour lutter contre le chômage.