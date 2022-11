Tchad : l’ONAPE forme 100 jeunes promoteurs en fiscalité et mobilisation de fonds

L’Office National pour la Promotion et de l’Emploi (ONAPE), à travers son projet d’appui à l’accélération de l’auto-emploi, la formation administrative et les techniques de projets porteurs des jeunes entrepreneurs, organise du 21 au 30 novembre 2022 à la Direction de la formation professionnelle et du perfectionnement (DFPP), une formation au profit de 100 jeunes promoteurs entrepreneurs à la fiscalisation administrative, fiscale et à la mobilisation des fonds.



Cette formation est co-organisée par l’ONAPE et l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE). Un partenariat qui est encouragé par le représentant du directeur de l’Agence Nationale des Investissements et des Exportations (ANIE), Dadi Adoum Arsine. Il rassure par ailleurs de la disponibilité de l’ANIE dans l’accompagnement technique des jeunes, afin de lutter contre le chômage.



Ouvrant la formation, le directeur général de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko, souligne que cette formation organisée en partenariat gagnant-gagnant avec l’ANIE, vise à promouvoir la migration des petites et moyennes entreprises, du secteur informel vers le formel, et à garantir la chance aux jeunes d’accéder aux marchés publics, aux prêts bancaires et autres ressources financières pour permettre un emploi décent, durable et une économie plus compétitive. Pour le directeur général, « entreprendre c’est devenir son propre patron ».



Par conséquent, il invite les jeunes entrepreneurs à saisir cette opportunité qui s’offre à eux pour garantir leur avenir. Les 100 jeunes entrepreneurs et promoteurs bénéficieront pendant dix jours d’une formation en coaching et en accompagnement.