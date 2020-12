Tchad : l'ONAPE forme des demandeurs d'emploi à Abéché

Le secrétaire général de la province du Ouaddaï a demandé à la jeunesse de s'engager dans l'entrepreneuriat qui, dit-il, se positionne comme une solution de premier ordre dans la lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté.



Durant cinq jours de formation, plusieurs modules seront développés parmi lesquels les éléments clés de la protection sociale et leur interconnexion, l'analyse de la vulnérabilité et de la pauvreté, les enjeux liés au financement des micro-projets et la stratégie nationale de protection sociale révisée.