Tchad : l'ONAPE forme des jeunes à Pala

Dans le cadre du Programme d'appui aux diplômés sans expériences (PADE) de l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE), 100 jeunes de la province du Mayo Kebbi Ouest suivent depuis ce lundi 9 août une formation au CCN de Pala. Cette école du savoir s'étale sur une durée de deux semaines.



À travers cette formation, l'ONAPE s'engage dans la lutte contre le chômage en milieu jeunes en accordant plus d'opportunités aux diplômés sans expérience. La première semaine de ladite formation est consacrée à la technique de recherche d'emploi tandis que la deuxième semaine se focalise sur le montage des projets et sur la gestion des micro-projets, indique le chef d'agence de l'ONAPE Pala, Ahmed Djibrine Abba.



Le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, Hassan Saline, reconnaît que l'accès à l'emploi constitue un frein pour le développement. Pour lui, ces initiatives de l'ONAPE contribuent à la lutte contre le chômage, le sous-emploi et l'exode rural. Ces formations permettent d'inculquer l'esprit entrepreneurial aux jeunes tout en favorisant le développement socioprofessionnel durable.



Comme partout ailleurs, la jeunesse de la province du Mayo Kebbi Ouest constitue une frange de la population très vulnérable et durement touchée par la montée du chômage. La non utilisation de cette potentialité est une perte pour le pays. L'impossibilité de trouver un travail descend créé chez les jeunes un sentiment de fragilité et d'inutilité qui les exposent à la tentation de se livrer à des activités illégales, martèle le gouverneur Hassan Saline.