Tchad : l’ONAPE forme en couture et remet des machines à coudre

L'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE) a célébré la fin d'une formation de six mois aux métiers de la couture, le 14 novembre 2023.



L'événement, organisé à la Direction de l'Emploi et de la Formation Professionnelle (DEFPP), a récompensé 53 jeunes diplômés avec des machines à coudre, les dotant ainsi des outils nécessaires pour devenir travailleurs autonomes ou employeurs.



Le directeur de l'ONAPE, Abdallah Chidi Djorkodeï, a souligné l'importance de l'adéquation formation-compétences, pour l'équilibre du marché du travail, et a réaffirmé l'engagement de l'ONAPE dans la lutte contre le chômage, par la formation et l'auto-emploi des jeunes.