Tchad : l'ONAPE forme en gestion des microprojets à Mao

La cérémonie d'ouverture de la première session de formation en techniques d'élaboration et de gestion des micro-projets, en faveur de 100 demandeurs d'emploi, a eu lieu ce mardi 12 juillet 2022 au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mao.



C’était en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles avec à leur tête, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël. L'objectif de cette première session est de former les demandeurs d'emploi pour améliorer leurs conditions dans la vie entrepreneuriale, a ajouté le chef d'agence ONAPE de Mao, Seid Sakhïroun.



La formation va durer 10 jours et les participants suivront quatre modules. Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province du Kanem, Satadjim Succès Noël a remercié l'ONAPE. Il demande aux participants d'être assidus pour bien suivre la formation.