Tchad : l'ONAPE forme les femmes du Guera à la teinture des pagnes indigo, un pas vers leur autonomisation

Les femmes de la province du Guera bénéficient d'une formation en teinture des pagnes indigo, organisée par l'ONAPE (Office national pour la promotion de l'artisanat et de l'emploi), agence de Mongo.



Cet événement s'inscrit dans le cadre des actions entreprises par le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'emploi, pour contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'emploi, visant à réduire le taux de chômage et de sous-emploi des jeunes et des femmes.



Dans son discours d'ouverture, le directeur de l'agence ONAPE de Mongo, Adam Ali, s'est dit très satisfait de cette production locale. Il a souligné que l'initiative de l'ONAPE est un acte de soutien de grande valeur à la politique du chef de l'État en faveur de la promotion des droits des femmes et de leur autonomisation.



Djérambété Dingamyo, secrétaire général de la province du Guera, a officiellement lancé la formation en teinture des pagnes indigo pour les femmes de la province. Il a exprimé ses vœux de plein succès pour cette initiative de l'ONAPE, soulignant que la formation en teinture des pagnes indigo offre aux femmes non seulement une compétence, mais aussi un métier qui leur permettra de subvenir dignement à leurs besoins et à ceux de leur famille. Il a également souligné que cette formation contribuera à leur autonomisation et à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyennes et concitoyens, ainsi qu'au développement du pays.



40 femmes ont bénéficié de cette formation.