Tchad : l'ONAPE formera 50 filles-mères en techniques de tricotage mécanique

L’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE), dans ses missions régaliennes, a lancé officiellement ce 30 novembre 2022, au bureau annexe d’Habena, une formation de 50 demandeurs d’emploi en technique de tricotage mécanique.



Ces demandeurs d’emploi sont des filles-mères qui veulent être autonomes. Cette formation permettra aux filles mères d'acquérir un métier en vue de se prendre en charge, de sortir de l'oisiveté et de certaines contraintes sociales.



L'objectif de cette formation, selon le directeur général de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko, est de trouver des alternatives ciblées et des stratégies adaptées pour créer des opportunités d'emploi aux jeunes, mais surtout aux femmes tchadiennes, tant en milieu urbain que rural.



Si toutes ces opportunités identifiées sont bien coordonnées et exploitées, elles pourraient générer des milliers d'emplois à court, moyen et long terme, informe le directeur. Sadick Brahim Dicko les exhorte à mettre à profit tous les enseignements et les techniques transmises. La formation qui durera 4 mois sera sanctionnée par des attestations et des outils de travail.