Tchad : l'ONAPE lance la campagne nationale de microcrédit agricole

Une somme de 1 209 533 000 Francs CFA est injectée pour la création d'emplois au profit de 45 187 personnes, couvrant une superficie cultivable de 17 158 hectares dans la partie méridionale du Tchad, informe Abdallah Chidi Djorkodei, directeur général de l'ONAPE.



Dans la partie méridionale, la province du Moyen-Chari recevra 105 250 000 FCFA pour 3 408 personnes et une superficie de 2 060 hectares. La province du Mandoul bénéficiera de 322 160 100 FCFA pour 3 089 personnes. La province du Logone Oriental recevra 68 880 000 FCFA pour 1 905 personnes. La province du Logone Occidental recevra 123 600 000 FCFA pour 5 292 personnes. La province du Mayo-Kebbi Ouest bénéficiera de 123 300 000 FCFA pour 2 681 personnes. La province de la Tandjilé sera créditée de 135 700 000 FCFA pour 4 133 personnes. La province du Mayo-Kebbi Est recevra 178 234 000 FCFA pour 15 662 personnes, tandis que la province du Chari-Baguirmi recevra 152 400 000 FCFA pour 1 901 personnes.



Les producteurs de ces provinces seront payés dès demain matin, a déclaré le directeur.



Il convient d'ajouter que la partie septentrionale est également prise en compte. Le programme de crédit agricole et le comité du crédit travaillent actuellement à finaliser les projets des producteurs. Les provinces concernées sont : Ouaddaï, Guéra, Wadi-Fira, Batha, Bahr El Ghazal, Ennedi Est, Kanem et Lac. Elles bénéficieront du programme de crédit agricole qui octroie des crédits aux producteurs à un taux d'intérêt zéro.