Tchad : l'ONAPE lance la formation sur le respect des textes sur l'emploi pour la CNPC et ses sous-traitants

Le directeur général de l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), Nassouradine Abakar Kessou a lancé ce 25 février 2025, la formation sur le respect des textes édités en matière d'emploi, destinée à la CNPC et ses sous-traitants dans un hôtel de la place.



Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du directeur de l'immigration, le colonel Ali Bahar Mahamat Itno, du directeur des ressources humaines de la société chinoise CNPC, du représentant du président de la CNPC International (Chad), ainsi que des agents de l'immigration.



En effet, le respect d'embauche est un principe fondamental du droit de travail tchadien. Le cadre juridique du Tchad repose sur plusieurs textes fondamentaux, notamment le code de travail, la loi portant la réglementation des travailleurs étrangers, ainsi que les conventions internationales ratifiées par le Tchad.



Dans son discours, le directeur des ressources humaines, de la CNPC, Zhou Shuaihui explique que le contenu de cette formation est très important, car il concerne la question du permis de travail pour les travailleurs étrangers venant travailler au Tchad.



II souligne également que la question du visa à long terme, ainsi que la question de la gestion des personnels qui sont étroitement liées à la conformité de chaque entreprise, tout en espérant que cette formation permettra à tout un chacun de tirer profit et d'approfondir la connaissance sur la politique de réglementation pertinente et promouvoir la compréhension mutuelle de soutien et la coopération entre l'ONAPE, le service de l'immigration et l'entreprise CNPC International Chad.



Le directeur de l'immigration, Ali Bahar Mahamat Itno a tenu à exprimer sa gratitude à l'ONAPE, pour avoir organisé cette session de formation. II souligne que cette formation est une occasion précieuse et approfondie pour accentuer les connaissances et mieux comprendre les textes qui encadrent l'emploi et la présence des expatriés sur notre territoire, tout en demandant à tous les participants d'en tirer meilleur profit, en suivant attentivement les enseignements dispensés.



Ouvrant les travaux de cette formation, le directeur général de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, a rappelé que la CNPC étant grand partenaire de l'Etat tchadien, joue un rôle essentiel dans la promotion du développement économique et social du pays.



II souligne que l'un des points essentiels concerne l'emploi des travailleurs étrangers. « II est impératif que toute personne étrangère exerçant une activité professionnelle au Tchad dispose d'un permis de travail et d'une carte de séjour en cours de validité », a-t-il déclaré.



Nassouradine Abakar Kessou explique également que ces documents ne sont pas de simples formalités administratives : ils garantissent l'égalité et permettent également aux travailleurs concernés de jouir pleinement de leurs droits. L’absence de ces documents expose les employeurs à des sanctions, notamment des amandes et des restrictions sur l'embauche future des travailleurs étrangers.



II n'a pas manqué de rappeler le respect des conditions d'embauche qui est un principe fondamental du droit de travail tchadien. Par ailleurs, il est strictement interdit de recruter les travailleurs locaux à travers des bureaux de placement. En tout état de cause, le monopole du placement reste un domaine exclusif de l'ONAPE.



Le recrutement doit se faire directement par l'entreprise, conformément à la réglementation en vigueur, afin de garantir la transparence du processus, et de préserver les droits des travailleurs locaux.