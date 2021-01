Tchad : l'ONAPE lance le stage de 14 diplômés à l'hôpital de Sarh

​Le chef de personnel de l’hôpital provincial de Sarh, Kade Soudoh, a félicité la disponibilité de sa structure à encadrer ces jeunes agents de santé pendant ce temps perturbé par la pandémie à coronavirus. Il rassure d’une part qu’ils seront davantage disponibles à accompagner les ambitions de l’ONAPE qui consiste à valoriser le capital humain, et d'autre part exhorte les jeunes stagiaires à plus de discipline et au travail afin que ce temps soit leur profit.



Kade Soudoh n’a pas manqué de remercier l’ONAPE, antenne du Moyen-Chari, d’avoir mis sur pied ce projet au profit des jeunes tchadiens et tchadiennes diplômés sans expérience.



Les bénéficiaires de ce « Programme d’Appui aux Diplômés sans Expériences » (PADE) remercient l’ONAPE et comptent se donner pleinement dans ce stage pratique.



​Pour joindre l’acte à la parole, le chef d’agence de l’ONAPE du Moyen-Chari, Mahamat Alhafiz Idriss, le chef de personnel de l’hôpital provincial de Sarh, Kade Soudoh, et quelques stagiaires ont signé des contrats pour des prestations de stage.