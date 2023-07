Tchad : l’ONAPE lance son Programme d’appui aux diplômés sans expériences (PADE) à Am-Timan

Le PADE, est un programme de stage pré-emploi qui facilite l'insertion professionnelle des diplômés, démunis de toutes expériences professionnelles, nouvellement sortis du système éducatif. Initié en 2007 et rendu opérationnel en 2010, ce programme est une stratégie qui permet de dénicher les talents et les compétences cachées. Son objectif est d’introduire les diplômés sans expériences dans le milieu professionnel par le biais des stages pratiques et d’exploiter des potentialités de formations professionnelles.



Lors de son mot introductif, le chef de bureau ONAPE d’Am-Timan, Assadick Djibrine Hassane, a précisé que la formation reçue par la plupart des jeunes n’est pas en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Le représentant des diplômés sans emploi, Abakar Abdallah Al-Khassim a exprimé sa profonde gratitude pour cet engagement en faveur des jeunes diplômés qui ont des difficultés pour trouver de l’emploi.



Lançant officiellement ce programme, le gouverneur de la province du Salamat, le général Abdoulaye Ibrahim Siam, appelle l'ensemble de la jeunesse du Salamat à une union sacrée pour soutenir et encourager le Président de Transition, dans sa vision d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes.



Le programme PADE prendre en charge les frais de transport des bénéficiaires qui seront en stage dans les services publics pendant 3 et 6 mois.