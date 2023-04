Tchad : l'ONAPE lance une campagne de sensibilisation sur le crédit agricole au Batha

La cérémonie s'est déroulée en présence des chefs traditionnels de la région et était présidée par Ahmat Sabour Siam, chef de mission de l'ONAPE chargé de l'emploi rural.



L'objectif de cette campagne est d'informer et de sensibiliser les chefs traditionnels sur les préalables, les mécanismes et les conditions à remplir pour bénéficier de l'appui de l'ONAPE en matière de crédit agricole. Dans son discours d'ouverture, Mahamat Haroun Mahamat, chef du bureau de l'ONAPE d'Ati, a souligné que le crédit agricole est l'un des programmes phares de l'ONAPE visant à appuyer les agriculteurs et accroître leur production agricole.



Le chef de mission de l'ONAPE a précisé que le programme de crédit agricole a pour but de créer de l'emploi pour les jeunes dans les milieux ruraux, d'aider les groupements agricoles et individuels à augmenter leur production, ainsi que de lutter contre la pauvreté en milieu rural. Il a encouragé les chefs traditionnels à sensibiliser la population de leur zone et à postuler aux microprojets de l'ONAPE pour bénéficier de cet appui.



Les chefs traditionnels ont remercié l'ONAPE pour son initiative en faveur de la population de la province du Batha et se sont engagés à relayer les messages auprès de la population de leur zone. Cette campagne de sensibilisation sur le crédit agricole permettra aux agriculteurs de la région d'accéder plus facilement à l'information et aux financements nécessaires pour développer leur production et leur activité économique.