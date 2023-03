TCHAD Tchad : l'ONAPE mobilise le secteur privé pour la promotion de l'emploi et l'insertion des jeunes

Alwihda Info | Par Ahmat Abdoulaye - 21 Mars 2023





L'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a organisé la cérémonie de lancement officiel de la campagne de mobilisation du secteur privé pour la promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes ce mardi 21 mars 2023 au Palais des Arts et de la Culture.



L'ONAPE a pour tâches de veiller, contrôler, promouvoir et accompagner tout ce qui se rapporte à l'emploi. Pour cela, plusieurs outils et mécanismes sont développés, parmi lesquels le Programme d'Appui aux Diplômés sans Expérience (PADE). Le PADE, dont cette campagne est en partie destinée à l'appuyer, résulte de l'inadéquation entre l'offre et la demande de l'emploi, ainsi que du manque d'expérience à un premier emploi.



L'ONAPE a constaté que les entreprises peinent à trouver les compétences qu'elles souhaitent sur le marché national de l'emploi. Même lorsque ces compétences existent, un autre problème survient : le manque d'expérience. Ainsi, le PADE est créé pour favoriser l'insertion des diplômés à travers un apprentissage direct sur le terrain et dans les entreprises, impliquant les entreprises dans le programme. Le PADE résout alors à la fois le manque d'expérience et rapproche le monde de l'emploi et de la formation.



En termes de résultats, le programme a mobilisé depuis sa création plus de 6 000 stagiaires dans les entreprises, dont plus de 1 500 sont retenus et disposent d'un contrat de travail. C'est pourquoi les efforts actuels tendent vers sa capitalisation et sa pérennisation.



Placée sous le thème "Changer de paradigme et inverser la tendance qui fait de la fonction publique le premier pourvoyeur d'emploi au Tchad", cette campagne lancée aujourd'hui vise à renforcer l'engagement du secteur privé dans l'appui aux politiques publiques en matière d'emploi en privilégiant une approche participative et inclusive.



« Le secteur privé a longtemps considéré la question de l'emploi comme un domaine moins commun, avec des perceptions et des politiques variées. En conséquence, le secteur privé, qui est censé être un acteur clé dans la création d'emplois, est resté en retrait. Il est donc important de situer les maillons de la chaîne de promotion et de création d'emplois pour qu'ils soient en adéquation avec l'éducation, la formation et l'emploi », a déclaré MOSSEDE NGARHOUNOUM, Rapporteur général du Patronat tchadien.



Selon le directeur de l'Office national pour la promotion de l'emploi, SIDICK BRAHIM DICKO, la fonction publique a longtemps été considérée comme le premier pourvoyeur d'emplois au Tchad. Cette perception a conduit certains jeunes à considérer la fonction publique comme la seule alternative pour un emploi décent et durable. D'autres critiquent le manque de communication sur les offres d'emploi provenant du secteur privé, et le constat est amer : sur l'ensemble des offres reçues annuellement par l'ONAPE, 90% proviennent d'ONG et d'associations. Il est donc temps de changer cette perception chez les jeunes, et cela doit commencer par un engagement formel et durable du secteur privé à maintenir la dynamique de promotion de l'emploi et l'insertion professionnelle des jeunes.



Lors du lancement officiel de la campagne, le représentant du ministre de la fonction publique, MAHMOUD MOUSSA, a souligné que la question de l'emploi et de l'insertion professionnelle, en particulier celle des jeunes, reste l'un des défis les plus importants pour le gouvernement de transition. Cela justifie l'importance accordée par le président de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, à la politique de l'emploi et à l'autonomisation des jeunes.



La promotion de l'emploi reste au cœur de la mission de l'ONAPE, et tout ce qui y contribue est lié aux objectifs poursuivis par l'institution.





