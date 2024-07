Tchad : l’ONAPE procède au lancement officiel des crédits à Sarh

L’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE), antenne de Sarh, a procédé ce 24 juillet 2024 à Sarh, au lancement officiel de l’octroi des crédits, au bénéfice des paysans des différents départements de la province du Moyen-Chari.



Ce sont au total 18 cantons, soit 526 producteurs agricoles et quelques groupements, qui bénéficient de 141 millions de FCFA, afin d’assurer leurs travaux champêtres en cette saison pluvieuse.



Le chef d’antenne de l’ONAPE, Bichara Abdramane Arim, a remercié les autorités administratives, civiles et militaires, les chefs de canton, et toutes les couches sociales de la province du Moyen-Chari, qui ont contribué efficacement à sensibiliser les bénéficiaires du crédit agricole de 2023/2024, à rembourser à 100%.



Il a ajouté que le chef de l’Etat attache du prix au développement du monde rural, surtout dans l’investissement de l’agriculture. Le chef de canton de Banda, Masra Kouroua Nague a remercié l’ONAPE qui, chaque année, encourage le monde rural à mieux se développer.



Le secrétaire général de la province du Moyen-Chari, Fidèle Kode Ngolo a souligné que l’ONAPE est un pilier non négligeable dans la stratégie nationale d’emploi, et incarne un engagement profond envers le progrès économique et social du Tchad. Il a par ailleurs demandé aux bénéficiaires de faire bon usage de ce fonds.



Il faut noter que les besoins en terme de céréales, dans la province du Moyen-Chari, pour l’année agricole 2024/2025, sont estimés à 75 000 tonnes. Compte tenu de l’avancée de la campagne, avec quelques récoltes disponibles, 300 000 tonnes de céréales peuvent combler le gap connu pendant la période de soudure.