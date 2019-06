Tchad : l'ONAPE relève le défi du chômage des jeunes

L’Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) a organisé, hier, samedi, au ministère des Affaires étrangères et de l'Intégration africaine, une cérémonie de fin de formation de 600 jeunes demandeurs d'emploi.



Les 600 jeunes demandeurs d'emploi ont reçu une formation sur les techniques de recherche d'emploi. Cette formation, vise à leur apporter une méthodologie et des nouvelles approches dans la recherche d’emploi, des compétences pour le démarrage d’une activité génératrice de revenus et à leur permettre la possibilité d’accès a des ressources que peut offrir l’ONAPE pour la création d’entreprises et de gestion de micro-projets.



Cette initiative s’inscrit dans une perspective de mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’emploi. Elle vise à améliorer l’employabilité et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes.