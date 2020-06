Tchad : l'ONAPE remet des chèques de financement à 28 promoteurs de l'emploi

La bénéficiaire, Djimranaï Recella a exhorté le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Promotion de l'emploi et l'ONAPE à continuer à œuvrer pour le bien-être de la jeunesse.



La cérémonie a pris fin avec la remise de chèques aux promoteurs et promotrices par le représentant du ministre de la Fonction publique, et le directeur général de l'ONAPE.



L'ONAPE est un établissement public, à caractère administratif, doté d'une personnalité morale et placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Sa mission principale est la matérialisation de la politique du gouvernement en matière de l'emploi. L'ONAPE lutte contre le chômage, le sous-emploi et la pauvreté tant en milieu urbain que rural.