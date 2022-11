Tchad : l'ONAPE remet un important don en faveur des sinistrés d'inondations

Le don est composé de sacs de maïs de 100kg, sacs riz de 25 kg, sacs sucre de 10 kg, sachets de thé de 1 kg, cartons de tomates, bidons d’huile de 10 litres, cartons d’eau de javel, cartons de savon, détergents de 10 kg, couchages (nattes de 6 places) et couvertures de 6 kg.



Ce don fait partie de l’un des objectifs de l'ONAPE qui est de lutter contre la pauvreté en milieu urbain, péri-urbain et rural, a précisé le directeur général de l’ONAPE, Sadick Brahim Dicko. "Un geste insignifiant mais qui pourra redonner le sourire à quelques sinistrés dans le besoin, car ces derniers sont pris en tenaille entre la faim, le froid et d'autres conditions encore plus dangereuses", a-t-il ajouté.



Réceptionnant le don, la secrétaire générale du ministère du Genre et de la Solidarité nationale, Moudalbaye Apolline, s’est réjouit de cet acte humanitaire de l’ONAPE. Elle a appelé appelle les institutions de la République à emboîter le pas et a promis une répartition équitable et directe aux bénéficiaires.