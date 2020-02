TCHAD Tchad : l'ONAPE se déploie en province pour mieux lutter contre le chômage

Alwihda Info | Par Mahamat Issa Gadaya - 24 Février 2020 modifié le 24 Février 2020 - 12:05





Le tout premier chef d'antenne de l'ONAPE de la province de Sila a été installé lundi, au cours d'une cérémonie à la Maison des jeunes de Goz Beida, dans la province de Sila.



La cérémonie d'installation et d'ouverture du bureau s'est déroulée en présence du préfet de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, le maire de la ville et de plusieurs responsables administratifs de la localité.



Le délégué du ministère de la Fonction publique, Baradine Moursal, s'est félicité de l'arrivée de cette nouvelle délégation afin de contribuer au développement en faveur des jeunes et de la province de Sila.



Il a appelé les jeunes à profiter de cette antenne de l'ONAPE pour que cela soit bénéfique à la province et à tout le Tchad, mettant en garde contre les vendeurs d'illusions qui entrainent les jeunes dans le désert et sur la mer.



"Au Tchad, les terres sont riches. Vous pouvez initier vos projets d'agriculture, d'élevage, d'artisanat, des projets viables, bancables. (...) C'est tout le monde qui en sortira vainqueur", a souligné Baradine Moursal, appelant la population à s'organiser pour initier des projets. Il a précisé qu'il n'y a pas de taux d'emprunt avec l'ONAPE.

Dans son discours, le préfet de Kimiti, Adoum Hassan Fouda, a demandé aux autorités provinciales d'apporter leur concours pour faciliter les activités du nouveau chef d'antenne car l'ONAPE appui la jeunesse.



"Pour que la jeunesse tchadienne bénéficie d'un environnement politique, économique et social approprié, l'Etat a mis en place un mécanisme d'accompagnement des jeunes. C'est dans ce sens que des bureaux ont été créés dans toutes les provinces du pays afin de répondre à cet épineux problème de chômage des jeunes. Beaucoup de nos concitoyens dont notamment les chefs d'entreprises et des jeunes ignorent l'existence de ces structures et c'est ce qui fait défaut", a dit Adoum Hassan Fouda.



Le nouveau chef d'antenne de l'ONAPE, Gounoung Ahounta, a demandé à la jeunesse de se mettre au travail car elle constitue le moteur du pays. Il a assuré de l'engagement sans faille de l'ONAPE qui vise à s'affirmer comme un acteur majeur de la politique de l'emploi dans un environnement difficile, afin de développer des opérations notamment à travers les collectivités locales.



"La lutte contre le chômage est une préoccupation mondiale pour laquelle les initiatives se multiplient en vue de la résoudre", a indiqué Gounoung Ahounta.



Selon lui, "l'ONAPE pour la province de Sila, fera de l'année 2020 une année de réussir ensemble dans le domaine de l'emploi, en rendant plus accessible et plus efficace l'offre de service qui sera beaucoup plus différenciée et organisée depuis l'accompagnement jusqu'à l'insertion en faveur des demandeurs d'emploi."



Il s'est engagé à rester auprès des demandeurs d'emploi pour offrir un service de qualité, et a appelé à une synergie et une pleine collaboration avec les autorités administratives et traditionnelles.



L'ONAPE est un établissement public doté de la personnalité morale, placé sous tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social. Son objectif principal est de mettre en oeuvre le programme du Gouvernement en matière d'emploi, en luttant contre le chômage et le sous-emploi.





Dans la même rubrique : < > Tchad : à Abéché, la famille Ourada n'entend pas céder ses propriétés Tchad : tournée provinciale du khalife général de la confrérie Tidjania Coronavirus : le Tchad va recevoir des kits de détection COVID 19 Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 63205229 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)