TCHAD Tchad : l’ONAPE sensibilise les bénéficiaires des crédits agricoles du Moyen-Chari au remboursement

Alwihda Info | Par Valery Lorangué - 9 Février 2021





Une mission de l’Office national pour la promotion de l’emploi (ONAPE) conduite par son chef de division en charge du perfectionnement, de l’auto-emploi et de l’appui à l’emploi rural, Abderamane Mahamat Abba, a rencontré mardi les chefs des cantons du Moyen-Chari dans la salle des réunions de ladite institution à Sarh.



La réunion a permis d'échanger avec ces chefs traditionnels, renseigner les nouvelles stratégies et directives prises par la direction de l’ONAPE, mais aussi recueillir les doléances de ceux-ci afin qu’ensemble, ils réfléchissent à la réussite du crédit agricole dans les années à venir.



Pour l’année 2020, l’ONAPE, établissement public placé sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, de l’Emploi et du Dialogue social, a injecté 83.800.000 Fcfa en faveur de 296 producteurs bénéficiaires répartis dans 15 cantons de la province du Moyen-Chari.



Ces crédits sont à taux d’intérêt zéro et sont octroyés en début des travaux champêtres pour être récupérés à la fin des récoltes. Malheureusement, constatent les responsables de cette institution, jusqu’à nos jours, 33.291.500 Fcfa de la somme injectée sont recouverts, soit un pourcentage de 39%. La situation inquiète l’ONAPE car cela risque de compromettre les prochaines échéances.

Dans son mot introductif, le chef de bureau de l’ONAPE du Moyen-Chari, Mahamat Alhafiz Idriss Ouchar, précise que cette rencontre est un moment indiqué pour exprimer les inquiétudes, les visions et dans la mesure du possible, proposer les pistes de solutions pour la pérennisation des actions de son institution dans le Moyen-Chari.



Durant toute sa communication, le chef de division du perfectionnement, de l’auto-emploi et de l’appui à l’emploi rural Abderamane Mahamat Abba reconnait qu’il serait difficile de recouvrer entièrement ce montant. Cependant, il insiste sur le fait que les chefs des cantons doivent envisager des dispositions urgentes et redoubler d’efforts pour combler ce déficit d’ici le mois de mars 2021.



Abderamane Mahamat Abba a, au nom du directeur général de l’ONAPE, solennellement félicité les chefs de canton qui n’ont ménagé aucun effort pour le remboursement de ces crédits. Par contre, dit-il, les bénéficiaires qui n’ont rien fait n’ont qu’à s’activer dans le délai indiqué pour honorer leurs engagements sans lesquels, les autres producteurs auront à payer le prix.



Tous les chefs des cantons présents à la rencontre ont témoigné des avantages de ces crédits dans leurs circonscriptions. Ils promettent d'user de leur autorité pour ne pas trahir leur responsabilité. Pour avoir été fidèle au remboursement de ces crédits, le canton Djéké-Djéké bénéficiera dune pompe à motricité humaine en guise d’encouragement.





Dans la même rubrique : < > تشاد : ​تمديد حظر التجوال Tchad : le couvre-feu prolongé de deux semaines, de 21h à 5h Tchad : la marche du CAMOJET interdite par les autorités Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)