Tchad : l’ONAPE sensibilise ses créanciers de Bongor à rembourser

Un point de presse s’est tenu hier, dans les locaux de l’ONAPE, animé par les membres du comité de suivi stratégique de recouvrement des crédits octroyés par les programmes auto-emploi et crédit agricole.



Ces derniers sont à Bongor depuis le 7 avril, au regard des festivités qui se pointent à l’horizon. Ils vont continuer vers le Sud et reviendront dans une ou deux semaines, pour une rencontre avec tous les chefs de canton du Mayo Kebbi Est, et tous ceux qui ont contracté un crédit.



Le chef d’Agence ONAPE de Bongor, Moumine Saleh Mahamat dans ses propos, relate que le Mayo Boneye ne bénéficie pas au maximum de ce crédit. Car certains veulent travailler, mais sont bloqués par ceux qui refusent de s’acquitter de leur dette.



L’inspecteur général des services, membre du comité, Mahamat Wardougou pour sa part, demande tout simplement à toutes les personnes qui ont des dettes, d’être à la hauteur de les rembourser.



Le directeur de l’Emploi et de la Formation professionnelle au ministère de la Fonction publique et membre du comité de crédit, Naikissia Siama, fait appel à leurs interlocuteurs, les chefs de canton de les soutenir dans cette démarche. Car la saison pluvieuse s’approche et les cultivateurs auront besoin de ce crédit pour la réussite de leurs cultures.