Tchad : l’ONAPE sensibilise sur le crédit agricole et l’auto-emploi à Mao

La cérémonie de lancement de la campagne de sensibilisation sur le crédit agricole et l'auto-emploi a eu lieu ce mercredi 01 juin 2022, au Centre de lecture et d'animation culturelle de Mao (CLAC).



C’était en présence des autorités administratives, civiles, des organisations des jeunes, des femmes et des groupements maraîchers. La cérémonie était présidée par le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa Ali.



L'objectif de cette campagne est d'informer et de sensibiliser les partenaires et les publics cibles, sur les préalables, les mécanismes et les conditions à remplir avant de bénéficier de l'appui de l'ONAPE.



Dans son mot de circonstance, le chef d'agence ONAPE de Mao, Seid Sakhïroun, a relevé la mission de l'ONAPE qui est de matérialiser la politique du gouvernement, en matière d'emploi et de lutte contre le chômage. Il a rappelé trois programmes importants de l'Office qui sont : le programme auto-emploi créé en 2009, le programme d'appui aux diplômés sans expériences lancé en 2012, et le programme crédit agricole mis sur pied en 2013.



En procédant au lancement de la campagne, le préfet du département du Kanem centre, Brahim Alifa Ali, a remercié l'ONAPE pour son initiative en faveur de la population. Il exhorte les différentes organisations de la place à postuler aux microprojets de l'ONAPE. Un sketch a été présenté sur l'importance des crédits agricoles et autres programmes de l'ONAPE, et la cérémonie a pris fin par une photo de famille.