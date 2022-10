Tchad : l'ONAPE tente de recouvrer plus de 200 millions Fcfa d'arriérés au Wadi-Fira

Sous la tutelle du ministère de la Fonction publique, du Travail et du Dialogue social, l'ONAPE fait des efforts louables à travers ses différents programmes, comme le crédit agricole et l'auto-emploi qui sont opérationnels.



Parmi les bénéficiaires des crédits de l'année dernière, nombre d'entre eux n'ont pas remboursé.



Le chef de bureau provincial de l'ONAPE, Hamid Abdelkarim Diar, indique que le but de cette campagne est de mieux informer la population des différentes opportunités que l'Office offre à travers ses services et vulgariser le bon usage afin de d'impulser de la dynamique et pérenniser les actions.



Hamid Abdelkarim Diar a demandé aux autorités administratives locales de s'impliquer pour recouvrer intégralement les arriérés de l'année précédente qui s'élèvent à plus de 201 millions Fcfa pour toute la province.



Le secrétaire général de la province du Wadi-Fira, Bendjamin Tarianouba, a salué l'engagement de l'ONAPE. Il a promis l'appui des autorités traditionnelles, ONG et entreprises en vue de lutter contre le chômage et améliorer ainsi les conditions de vie de la population.