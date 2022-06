Tchad : l'ONAPE tente de recouvrer ses crédits agricoles dans la Tandjilé

Faire un état de lieu sur le recouvrement des crédits agricoles et sensibiliser les chefs de canton de la Tandjilé sur la procédure de financement de la campagne 2022, c'est l'objectif de cette journée de sensibilisation.



Pour le chef de mission Abdramane Mahamat Abba, par ailleurs chef de programme de crédit agricole à l'ONAPE, la province de la Tandjilé doit faire de son mieux pour respecter son engagement en soldant ses dettes. Qui dit crédit, dit aussi remboursement, a laissé entendre le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo aux chefs de canton conviés pour la circonstance.



Cérémonie protocolaire terminée, place aux échanges. Le chef de mission Abdramane Mahamat Abba a demandé aux chefs de canton si les producteurs ont tous soldé leurs crédits ; oui pour les uns et non pour les autres. "À cet effet, vous devez vous impliquez pour recouvrer tous ces fonds afin de faire bénéficier les autres producteurs", a conclu Abdramane Mahamat Abba.