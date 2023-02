Tchad : l'ONAPE veut innover en 2023 avec un site web pour les demandeurs d'emploi

Les vœux ont été appréciés de tout cœur par le Directeur qui a exprimé sa satisfaction. Il a souligné que l'ONAPE est confronté à un défi de taille en matière d'emploi. "Chaque jour qui passe, nous avons un chômeur ou un demandeur d'emploi dans le besoin. Face à cela, j'invite les partenaires techniques et financiers à soutenir l'ONAPE afin de répondre aux attentes de la jeunesse", a déclaré Sadick Brahim Dicko.



Profitant de l'occasion, le Directeur a plaidé auprès des chefs d'entreprise et d'autres acteurs du monde de l'emploi pour qu'ils adhèrent massivement à l'ONAPE pour un partenariat gagnant-gagnant.



Pour les demandeurs d'emploi, Sadick Brahim a annoncé la création d'un site web dynamique sur lequel toutes les offres d'emploi ainsi que d'autres informations sur les opportunités de création d'emploi et d'insertion dans la vie active seront mises à leur disposition.



À partir de ce portail, les entreprises et les autres partenaires de l'ONAPE pourront également envoyer leurs offres d'emploi, consulter les profils des diplômés inscrits dans la base de données et effectuer d'autres actions instantanément, a-t-il affirmé.



Sadick Brahim Dicko a remercié tous les partenaires techniques et financiers ainsi que les ONG pour leur soutien multiple.



Cet événement de vœux a été marqué par un dîner et un cocktail.