Tchad : l'ONASA lance la vente des céréales subventionnées à N'Djamena

C’est dans cette optique que le ministre du Développement agricole, Oumar Ibn Daoud et le directeur général de l’Office national de la sécurité alimentaire (ONASA), Abakar Ramadan, ont procédé ce 19 juillet 2022, aux ventes des céréales au marché Allaye, dans le 4ème arrondissement.



Le directeur général de l’ONASA, Abakar Ramadan, indique que l'objectif de cette vente, hautement appréciée par la population, est de rendre les vivres accessibles à des coûts raisonnables. Pour cette année, le gouvernement a pris la décision de mettre environ 60 000 tonnes de vivres, toutes catégories confondues sur l'ensemble du territoire, afin de faire face aux urgences humanitaires.



Cette opération se poursuivra jusqu'en septembre 2022, et concerne environ deux millions de personnes. La vente subventionnée des vivres ne se déroule pas seulement à N'Djamena, elle a débuté depuis le mois de juin dans les provinces et se poursuit activement. Pour le directeur, l'ONASA propose de vendre du mil, du sorgho, du maïs et du riz, à un prix 2 à 3 fois moins cher que le prix pratiqué sur les marchés locaux.



Ainsi, le mil, le sorgho et le maïs se vendent à 10 000 FCFA le sac de 100kg et le riz importé se vend à 12 500 FCFA le sac de 50kg. Lançant officiellement les ventes de céréales subventionnées dans la ville de N’Djamena, le ministre du Développement agricole, Oumar Ibn Daoud, explique que les résultats de la campagne agricole précédente font ressortir une baisse de la production céréalière de 9%, par rapport à l'année dernière et à la moyenne des cinq dernières années. Le bilan céréalier dégage un déficit de 308 960 tonnes, avec une disponibilité apparente de 141 Kg/personne/an, en dessous de la norme de consommation officielle qui est de 159 kg/personne/an.



Cette baisse de production a touché 293 814 personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle, entre le mois de mars et mai 2022, dit-il. Pour lui, cette vente subventionnée est l’effort du gouvernement et de ses partenaires, qui ont élaboré un Plan National de Réponses, pour soutenir les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Il appelle les responsables en charge de la vente de veiller à ce que les couches vulnérables soient les bénéficiaires directs de cette vente.



Le maire de la commune du 4ème arrondissement, Ramât Haroun a rassuré aux autorités que son staff et la sécurité veilleront à ce que les ventes se déroulent dans des bonnes conditions, et que les bénéficiaires soient les couches vulnérables. Les bénéficiaires ayant acheté les céréales ont remercié le gouvernement pour cette initiative. Ils ont interpellé les autorités compétentes à veiller sur la vente qui risque d’être difficile pour les démunis.



Le président du conseil d’administration de l'ONASA, Gayang Souaré, le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, général Brahim Seïd, et le maire de la commune du 4ème arrondissement, Ramât Haroun ont également pris part au lancement de la vente.