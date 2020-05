TCHAD Tchad : l'ONASA va lancer des opérations de distribution de vivres aux vulnérables

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 15 Mai 2020









Selon les estimations de l'ONASA, il va falloir assurer une assistance alimentaire à environ 2,2 millions de personnes.



"Au niveau de l'ONASA, nous avons les deux situations : l'ensemble des populations à qui, il faut assurer un appui pour la sécurité alimentaire dans les zones traditionnellement déficitaires et l'évaluation des gens qui dans le reste du pays, généralement n'ont pas de problèmes de déficit alimentaire, et puis du fait du coronavirus, vont avoir des difficultés pour acquérir des vivres", explique Asseid Gamar Sileck.



D'après lui, "les deux mis bout à bout nous ont permis de conclure qu'il y a un nombre donné de population autour de 2,2 millions de personnes pour lesquels il va falloir assurer une assistance alimentaire."



"Être sûr que nous allons toucher la population cible"



Le 14 avril dernier, le chef de l'État a annoncé dans son discours à la nation la mise en place d'une enveloppe de 25 milliards de Fcfa pour l'ONASA. "Les cinq milliards ont été effectivement mis à disposition et des commandes ont été lancées à l'extérieur pour acquérir des vivres à l'étranger", souligne le directeur général de l'ONASA, Asseid Gamar Sileck.



Il ajoute que "dans cette situation, le réflexe c'était de faire le maximum de provisions qu'on peut à l'extérieur, et réserver notre production à l'intérieur pour voir ce que cela va donner."



"Le grand pari pour nous c'est d'être sûr que nous allons toucher la population cible, que ce ne sont pas des gens qui ne sont pas dans le besoin qui vont se mettre au travers et disposer de ces vivres", précise le directeur général de l'ONASA.



"La situation alimentaire ne doit pas être perdue de vue"



La ministre en charge de l'agriculture, Madjidian Padja Ruth, a



"Si les dispositions idoines ne sont pas prises par le gouvernement et ses partenaires pendant la période de juin à août 2020, les populations en insécurité alimentaire et nutritionnelle passeraient à plus d'un million de personnes", a indiqué la ministre.



