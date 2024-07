Tchad : l’ONASER récompense Guende Barka Brahim pour son travail acharné

Ce mercredi 24 juillet 2024, dans les locaux dudit office, Guende Barka Brahim, un jeune policier âgé d'environ 21 ans, a été primé ce matin pour son acte posé en dirigeant la circulation sous une grosse pluie.



Cela a traduit l'excellence de sa ponctualité, et son engagement vis-à-vis de sa tâche.



L'Office National de la Sécurité Routière (ONASER) par le biais de sa directrice générale entrante, Mme Hawa Dadi, a témoigné de son enthousiasme le respect du travail par ce jeune, et lui a décerné un prix d'encouragement.



Il s'agit d'une enveloppe, une attestation et un gilet afin qu'il puisse continuer sur cet élan. Ceci était en présence du directeur général adjoint et de la présidente du conseil d'administration de l'ONASER, Mme Émilienne Mala.