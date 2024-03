Tchad : l’ONECS réfute les allégations de refus d'enrôlement d'un candidat

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) conteste fermement les allégations diffusées sur les réseaux sociaux et relayées par certains médias, selon lesquelles il aurait refusé l'enrôlement d'un candidat au Lycée de Walia, situé dans le 9ème Arrondissement, le 4 mars. L'ONECS est consterné de constater que des informations inexactes sont publiées, visant apparemment à entacher le bon déroulement du processus d'enrôlement biométrique en cours pour le Baccalauréat session 2024.



Selon l'ONECS, le candidat mentionné par une page Facebook n'a pas pu fournir les documents nécessaires, à savoir les trois derniers bulletins scolaires des classes de Seconde, Première et Terminale. Cette carence documentaire a empêché les opérateurs d'enrôlement de procéder à son inscription. L'ONECS assure qu'aucun candidat, qu'il soit officiel ou libre et remplissant les conditions requises, n'a été refusé pour l'enrôlement.



L'ONECS, sans vouloir donner de leçon d'éthique ou de déontologie aux médias, souligne l'importance de vérifier l'information à la source pour éviter toute manipulation ou interprétation erronée des faits.