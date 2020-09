Tchad : l'ONG ACHDR apporte son appui aux sinistrés de N'Djamena

Le président du conseil d'administration de l'ACHDR, Idriss Abdelkrim Foudoussia, indique que "depuis sa création en 2004 au moment de la crise du Darfour, l'association a mené plusieurs opérations humanitaires et sociales en faveur des couches vulnérables et aux personnes démunies surtout les femmes et les enfants."



"En cette période de Covid-19, nous avons organisé plusieurs actions de distribution de kits alimentaires et non alimentaires aux personnes vulnérables et victimes de Covid-19. Aujourd'hui, comme vous le constatez, les habitants de ces deux communes du 7e et 9e sont sérieusement victimes d'inondations pluviométriques. Donc il est temps pour nous d'apporter notre secours humanitaire et sanitaire en cette période difficile, malgré que le coût de notre contribution est minime et permettra de couvrir tous les personnes sinistrées de ces deux communes", déclare Idriss Abdelkrim Foudoussia.