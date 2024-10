Tchad : l’ONG ACRA forme la JEC de Sarh sur la gestion comptable et financière

Dans le cadre de son engagement à promouvoir l'éducation financière, l'ONG ACRA organise ce 30 octobre 2024 à Sarh, un atelier de formation sur la gestion comptable et financière, spécifiquement destiné à la Jeunesse Etudiante Chrétienne (JEC) de Sarh.



Le représentant de l'ONG ACRA, Asra Essaie a souligné l'importance de la gestion financière pour le développement personnel et professionnel des jeunes. Il a mentionné que comprendre les bases de la comptabilité permet non seulement de gérer son budget personnel, mais aussi de préparer l'avenir de manière éclairée.



La formation est animée par Nouramadji Fréderic, gestionnaire financier qui a partagé des outils pratiques et des stratégies sur des sujets tels que : la tenue des livres de comptes, l’élaboration des budgets, les techniques d’épargne et d’investissement, la planification financière à long terme, pour ne citer que ceux-ci.



Il a ajouté que cette formation va non seulement renforcer les compétences des jeunes en gestion financière, mais aussi créer un espace d’échange enrichissant, contribuant ainsi au développement d’une jeunesse plus consciente et préparée aux défis économiques de demain.



Pour la première journée, les participants ont eu l’occasion de s’exercer à des cas pratiques, favorisant ainsi une compréhension concrète des concepts abordés. Pour certains participants interrogés, ils soulignent que cette formation leur ouvre les yeux sur l’importance d’une bonne gestion des finances. Il faut noter que cet atelier de formation prendra fin le jeudi 31 octobre 2024.