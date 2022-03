Tchad : l'ONG/ADB estime que le CMT a favorisé un climat de paix et de sécurité

D'emblée, le Coordonnateur de l'ONG, Mahamat Rozi Chiguefe, apporte son soutien aux actions du CMT pour favoriser la paix et la stabilité, condition sine qua none pour la réussite du développement. Il estime que des gros efforts ont été fournis, favorisant un climat de paix et de sécurité. Mahamat Rozi Chiguefe salue le leadership de Mahamat Idriss Deby et ses efforts permettant à ses concitoyens de vaquer normalement, dans la quiétude, à leurs occupations.



L'ADB a été créée pour mener des actions en faveur de la population du Borkou. Après plusieurs années de présence sur le terrain et de multiples actions de développement et de sensibilisation menées, l'ONG a engagé des profondes réformes pour porter ses objectifs au-delà de la seule province du Borkou, notamment à l'ensemble des provinces du grand Nord et partant du pays.



Après la longue expérience acquise, un processus de mutation d'association en ONG a été entamé le 22 février 2022. L'ADB est devenue une ONG nationale.



Dans le Borkou, en peu de temps, plusieurs activités ont pu être menées :

- la formation à l'Université TOUMAI de 60 jeunes dans le domaine paramédical ;

- la formation à lInstitut IPAF de 83 jeunes offerte gratuitement par Wordougou Issa ;

- la prise en charge du fonctionnement et des enseignants de huit écoles ;

- l'assistance accordée à tous les enseignants affectés au Borkou en les acheminant à temps pour reprendre les cours.



"La proximité au quotidien avec la population a permis l'identification des réelles préoccupations de celle-ci pour ainsi réfléchir ensemble sur les pistes de solutions les plus appropriées. Les efforts des membres de l'ONG seront encore plus grands en vue d'une amélioration des conditions de vie des bénéficiaires des actions de l'organisation", a relevé Mahamat Rozi Chiguefe.



L'ONG a pour principale mission de promouvoir un développement durable dans le Borkou par la mise en oeuvre des programmes et projets de développement en faveur des populations. Les contraintes qui entravent le développement socio-économique de la province sont nombreuses, auxquelles s'ajoutent ces dernières années la pandémie de Covid-19 et les incendies d'origine inconnue qui ont détruit des palmeraies entières.



L'ONG sollicite l'appui du gouvernement et particulièrement du PCMT pour relever les défis ainsi que la concrétisation des promesses faites lors de sa visite dans la province.