Tchad : l'ONG ADEHUS échange avec le ministre de la jeunesse en vue du dialogue national

Les membres de l'ONG nationale Action africaine pour le développement humanitaire et social (ADEHUS) ont été reçus en audience ce 9 mai 2022, par le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de l'entrepreneuriat, Mahmoud Ali Seïd.



À la sortie d'audience, Brahim Tidjani Djimet, président de l'ADEHUS, a détaillé le but de la rencontre. "Nous sommes venus rencontrer le ministre pour lui transmettre nos civilités et parler de comment et quand la jeunesse pourra participer au prochain dialogue national inclusif, ainsi que de la place de la jeunesse pour que sa voix soit entendue", a expliqué le président de l'ADEHUS.



L'ADEHUS a été créée depuis 2016. Elle est présente dans 20 provinces sur les 23 que compte le Tchad. Elle a comme objectif la promotion de la paix, du vivre ensemble et la protection de l'environnement.