Tchad : l’ONG-AFFOV et le CFCD célèbrent l’autonomisation de la femme

Une cérémonie de remise des attestations de fin de formation du projet "Autonomisation de la femme tchadienne" a eu lieu ce 24 février 2024 à N’Djamena. Le projet est mis en œuvre par l'Action Socioéconomique en Faveur de la Femme et des Orphelins Vulnérables (ONG-AFFOV) et financé par le Centre Français de Communication et de Développement Durable (CFCD), basé en France, dans la ville de Le Mans.



Dans son discours, la présidente de l'ONG-AFFOV, Falmata Mahamat Hassan, a souligné que la lutte pour l'autonomisation des femmes est une priorité pour les hautes autorités et les partenaires internationaux. Dans cette optique, l'ONG-AFFOV et le CFCD ont lancé ce projet, faisant suite aux phases 1 et 2 du projet "Respectons les femmes", axé sur une enquête identifiant les femmes victimes de Violence Basée sur le Genre (VBG) comme bénéficiaires de cette formation. L'objectif est de contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD) en renforçant le pouvoir socioéconomique des familles pour promouvoir la croissance économique, la paix et l'équité dans le pays.



Le projet comprenait plusieurs volets : cinq femmes ont reçu une formation en couture et ont bénéficié de cinq machines à coudre et accessoires pour leurs Activités Génératrices de Revenus (AGR) ; dix ont été formées à la cuisson solaire et ont reçu des fours solaires ainsi qu'un fonds de démarrage pour leurs activités ; douze récipiendaires de la formation en arts culinaires et restauration ont reçu des équipements et ustensiles pour l'ouverture de leurs restaurants. Cinq autres femmes ont été formées en coiffure et esthétique et ont reçu un soutien matériel pour leurs AGR, tandis que huit femmes formées à l'utilisation d'autocuiseurs ont également reçu du matériel.



L'événement a été marqué par des activités telles que la plantation d'arbres et des sensibilisations sur l'autonomisation de la femme tchadienne.



La cérémonie de clôture a eu lieu en présence de Mathieu Desprez, président du Centre Français de Communication et de Développement Durable (CFCD), au Mans, France.