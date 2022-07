Tchad : l'ONG AFPDSE du BET outille les femmes et filles sur les VBG

C'est dans le cadre du vaste projet intitulé « le défi de la crise oubliée au Tchad : Les organisations de la société civile luttent contre les violences de genre », que l'Association des Femmes du BET pour la Paix et le Développement Socio-économique (AFPDSE), en partenariat avec la fondation ACRA a lancé ce 19 juillet 2022 le projet « Renforcement des capacités des femmes et filles contre les violences basées sur le genre », dans les locaux de la commune du 1er arrondissement.



L'objectif de cette sensibilisation, est d'amener la population concernée à avoir une information sur les différents textes et lois protégeant les droits des personnes vulnérables, et qui sont capables de protéger les femmes, les jeunes filles et les enfants contre les formes de violences dont ils sont victimes.



Fatimé Issa Angri, coordinatrice de l'ONG AFPDSE, a dans son mot de circonstance, souligné que les femmes et filles font l'objet des pratiques discriminatoires au sein de leurs familles. « Notre intervention à travers cette sensibilisation s'inscrit dans une approche préventive de toutes ses formes de violences, au moyen de la dissémination du droit positif tchadien », a expliqué la coordinatrice.



Elle a enfin rappelé que l'action de son organisation durera 12 jours afin de contribuer au renforcement de l'Etat de droit et la promotion du respect des droits humains des femmes et enfants. Pour sa part, le médecin chef du district sanitaire du 1er arrondissement, a dans son allocation d'ouverture, souligné que cette séance de sensibilisation sur les VBG permettra à éradiquer ce mal commun qui touche nos mères et nos sœurs.



Et après cette sensibilisation, les auteurs et complices des violences exercées sur les femmes seront traqués d'où qu'ils seront.