Tchad : l'ONG AHA forme des observateurs pour renforcer la transparence des élections

Quel est le rôle d'un observateur ?



De la visite de n'importe quel bureau de vote à l'implication totale dans le processus sans interférence, l'observateur électoral a des droits mais aussi des devoirs. Il doit être impartial et s'abtenir de tout commentaire auprès des médias par exemple. ​



Il observe le contexte et l'environnement, l'application du Code électoral (règles et procédures), la bonne information des électeurs, d'éventuels obstacles, un incident, le niveau de sécurité, toute perturbation des opérations, la sécurité des conditions de transmission des résultats et la conformité de l'annonce des résultats du bureau de vote au code électoral.​



L'ONG Aha est née en 2005. Elle est reconnue d'utilité publique depuis 2018 et s'est étendue avec l'implantation d'une représentation en France et au Niger.