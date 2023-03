Tchad : l'ONG ASEIPEV lance la vaccination contre la Covid-19 dans le département de Bahaï

L'objectif de l'ASEIPEV est de garantir la mise en œuvre des micro-plans, d'impliquer tous les acteurs, y compris les leaders d'opinion et de la société civile locale, et de veiller à ce que les activités de sensibilisation et de génération de la demande soient effectives. L'ONG se doit également de recueillir les avis des différents bénéficiaires de la vaccination. Le Dr. Abdelaziz Wiche Wahili a été nommé responsable de la vaccination contre la Covid-19 pour tout le grand BET.



Selon le chef de projet, Dr Abdelaziz Wiche Wahili, l'ONG ASEIPEV a été recrutée pour accompagner la mise en œuvre effective des activités de la vaccination phase 2 dans le bloc 2. Elle a pour mission principale l'accompagnement, le suivi et l'analyse de l'environnement de la vaccination. L'ASEIPEV opère dans quatre provinces : le Borkou, le Tibesti, l'Ennedi-Est et l'Ouest.



Le gouvernement tchadien et ses partenaires ont initié plusieurs mesures et plans de contingence. Le projet de préparation et de riposte stratégique au Tchad (PSPR) a été conçu pour soutenir la mise en œuvre du plan national de contingence.



L'initiative de l'ONG ASEIPEV est donc d'une grande importance dans la lutte contre la Covid-19 dans le Tchad. La vaccination contre la Covid-19 est essentielle pour protéger la population et vaincre cette pandémie qui a touché le monde entier.