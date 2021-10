Tchad : l'ONG ASHAD et l'AFPST sensibilisent sur le cancer du sein

Au Tchad malheureusement, la maladie est ignorée et pire, taboue. "Il y a de femmes qui ne savent même pas ce que c'est le cancer", informe Souraya. Par conséquent une campagne de proximité de sensibilisation est organisée par l'ONG ASHAD et l'organisation soeur AFPST. Elles ont rencontré des femmes au centre de santé de Farcha pour leur expliquer la prévention de la maladie.



Selon Souraya, si la maladie est détectée précocement, la prise en charge est facile. Pour la diagnostiquer plus tôt, elle conseille aux femmes "l'autopalpation" qui consiste à toucher les seins à chaque menstruation pour découvrir des anomalies, des tumeurs. Les femmes ménopausées doivent se faire consulter annuellement ou à défaut, tous les deux ans.



Les armes contre cette maladie restent une alimentation équilibrée, la non-consommation d'alcool, le sport et l'allaitement exclusif.



Les femmes, très enchantées, ont promis se faire prendre en charge rapidement en cas de diagnostic et surtout partager les précieuses informations à leur entourage.