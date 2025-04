Tchad : l'ONG CPDHS salue l'accord de paix signé entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski

L'ONG pour la Consolidation de la Paix et le Développement Humain dans le Sahel (ONG CPDHS), à travers la voix de son président, Brahim Edji Mahamat, a tenu ce 24 avril 2025, un point de presse relatif à l'accord de paix signé entre le gouvernement et le comité d'autodéfense de Miski.



Cet évènement s'est déroulé à la Maison des médias de N’Djamena. Dans sa déclaration, le président de l'ONG (CPDHS), Brahim Edji Mahamat souligne qu'après l'accord de paix de Doha, signé le 08 août 2022, suivi du Dialogue National Inclusif et Souverain (DENIS), tenu à Ndjamena du 20 août au 08 octobre 2022, les Tchadiens de toutes les sensibilités avaient exprimé leur adhésion à une ambition commune : la refondation de la République.



Dans ce même élan, et fidèle à sa politique de la main tendue, sa disponibilité à dialoguer avec tous les Tchadiens, notamment à l'endroit de ses compatriotes de l'intérieur comme de la diaspora, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, chef de l'Etat, a franchi une nouvelle étape majeure avec la signature d'un accord de paix avec le comité d'autodéfense de Miski, mettant fin à sept années de tensions.



A cet effet, l'ONG pour la Consolidation de la Paix et le Développement Humain dans le Sahel (ONG CPDHS) salue la signature de l'accord de paix entre le gouvernement de la République du Tchad et le comité d’autodéfense de Miski.



En dépit de plusieurs tentatives et initiatives de médiation dans le passé, aucun accord définitif n'avait jusque-là été conclu. Ce 20 avril 2025, à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti, un accord historique et symbolique, a été signé en présence des principaux acteurs concernés, marquant ainsi un tournant décisif dans l'histoire contemporaine du Tchad.



L'ONG pour la Consolidation de la Paix et le Développement Humain dans le Sahel (ONG CPDHS) se félicite de cette avancée significative, et salue la volonté manifeste du président de la République, dont les efforts consentis ont été déterminants dans l'aboutissement de cet accord.



Par la même occasion, l'ONG CPDHS rend hommage au facilitateur, l’ambassadeur Adoum Younousmi, ainsi qu'à Brahim Edji Mahamat, président de l'ONG (CPDHS), dont leurs apports constructifs, l'esprit d'ouverture et de dialogue, ont permis de rapprocher les deux parties.



Par ailleurs, l'ONG (CPDHS) réaffirme aussi son attachement à la préservation de la souveraineté du Tchad, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, ainsi qu'au règlement pacifique des conflits, qui ont engendré tant des dégâts matériels et humains, elle réitère également sa disponibilité et son engagement en tant que société civile, à jouer pleinement son rôle de veille, de médiation et de sensibilisation citoyenne à l'effet de garantir la stabilité et la paix définitive dans la province du Tibesti.