Tchad : l'ONG Dignité internationale soutient les couches vulnérables dans l’Assoungha

Le projet de lutte contre la cataracte, opération chirurgicale de 500 cas de cataracte, financée par l'ONG Dignité internationale, en collaboration avec le ministère de la Santé publique et de la Prévention, avec l'appui technique du Programme national de lutte contre la cécité (PNLC), a été lancé le lundi 18 décembre, à l'hôpital de district d'Adré.



Pour cette campagne d'opération chirurgicale de 500 personnes atteintes de la cataracte, les cibles sont des réfugiés soudanais, et également des personnes vulnérables sédentaires du département ďAssoungha, province de Ouaddaï. Cette maladie, si elle n'est pas traitée à temps, peut entraîner une perte de la vue.



C’est la mission de Dignité internationale, pour permettre aux personnes atteintes de cataracte, de retrouver la vue perdue, a expliqué le coordinateur pays, Youfedi Abdul-Aziz Hassan. Ensuite, ľONG a fait une descente d'urgence dans un camp des réfugiés, renommé Ourang, qui se situe à une trentaine de kilomètres de la ville d'Adré.



Les personnes bénéficiaires de cette campagne ont exprimé leurs satisfactions, à travers quelques témoignages. C’était le cas de Mahamat Abadallah Yaya, un résidant ďAdré, père ď Abdelmounine Mahamat, un enfant de six ans atteint de la cataracte depuis deux ans. Son papa affirme qu'ils ont décidé et opté pour qu'Abdelmounine Mahamat soit transporté pour l'opération vers El-Genena, ville soudanaise, mais la guerre les a empêchés de l'amener à l'hôpital soudanais.



Dans le même sillage de la campagne, ľONG Dignité internationale a lancé en septembre dernier à Koumra, une campagne d'opération pour des personnes vulnérables de la province du Mandoul. Historiquement, Dignité internationale est une ONG française qui intervient au Tchad depuis 2014, elle célébrera ses 10 années d'existence en 2024.



Cette ONG a réalisé des interventions, et ses actions portent sur sept axes, notamment la santé, avec la lutte contre la cécité, les opérations des fistules et la malnutrition. L’ONG intervient également dans les infrastructures sanitaires. Le deuxième point de Dignité internationale concerne la protection de l'enfance, dans le cadre du parrainage familial des enfants orphelins.



Le troisième axe, c'est l’éducation, et un complexe communautaire spécial a été construit en faveur des enfants du 1er arrondissement de la ville de N’Djamena. S’agissant de la sécurité alimentaire, elle intervient en urgence en faveur des réfugiés camerounais, centrafricains et soudanais. Cette aide alimentaire va à l'endroit des populations vulnérables victimes des inondations.



L'accès à l'eau est très important pour Dignité internationale qui a fourni de l'eau dans les provinces du Chari-Baguirmi, du Mayo-Kebbi Est et de la Tandjilé. Enfin, l'ONG intervient également dans les activités génératrices des revenus du développement durable, et s'attèle à former les femmes des couches vulnérables.



Pour les plaidoyers et le vivre ensemble, surtout dans le cadre des conflits communautaires, l’ONG favorise le vivre ensemble, à travers la sensibilisation des populations sur les valeurs de paix, d'humanité et de solidarité. A travers ses projets de 2024, Dignité internationale envisage de faire au-delà de sept axes, pour atteindre le plan d'action 2025, au bénéfique de la population tchadienne.