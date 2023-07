Tchad : l'ONG ESEDD en action contre les dégâts des aléas climatiques dans la Nya

L'ONG ESEDD, partenaire opérationnel du projet Gestion Communautaire des Risques Climatiques, initié par le ministère de la Production et de la Transformation agricole, en partenariat avec le PNUD et le FEM, entame en collaboration avec les membres du comité de veille du département de la Nya, le recensement des différents champs de cultures détruits par les aléas climatiques.



En effet, la rareté des pluies dans la zone, depuis deux semaines, a entraîné des dégâts causés par les ennemis des cultures. Le travail sur le terrain réalisé par les membres du comité de veille, dans le département de la Nya, a pour objectif d'informer et de sensibiliser les producteurs sur les risques liés au changement climatique.



Ce phénomène entrave le développement des localités, et il est essentiel de proposer des solutions visant à mettre en place des activités adaptées aux saisons, améliorant ainsi leurs conditions de vie. Il est courant de dire que l'eau est la source de vie, mais l'absence d'eau de pluie dans la région de Nya inquiète les producteurs, dont les familles redoutent déjà les conséquences.



La mauvaise répartition des eaux de pluies profite aux ennemis des cultures, qui dévastent les champs tels que les criquets et autres. Lors du recensement des différents champs de cultures, les membres du comité de veille de la Nya ont profité de cette occasion pour sensibiliser les producteurs sur les bonnes pratiques à adopter.



Ainsi, chaque producteur doit notamment comprendre le système d'alerte précoce, afin de prévenir les dégâts et mettre en place des activités adaptées pour lutter contre les impacts négatifs du changement climatique sur la production agricole.



Dans de nombreuses régions, des hectares de champs de sésame, sorgho, arachide, riz, maïs et haricot ont été détruits par les ennemis des cultures, en raison de l'absence d'eau de pluies.