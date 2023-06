Tchad : l'ONG ESEDD s'engage aux côtés du gouvernement pour la gestion des risques climatiques

Une présentation du projet « Gestion Communautaire des Risques Climatiques » a eu lieu le 13 juin 2023, suivie de la présentation de l'ONG ESEDD (Éducation Santé et Environnement Pour le Développement Durable), partenaire opérationnel du projet, au gouverneur de la province du Logone Oriental, Ahmat Mahamat Dary Bazine.



Le directeur adjoint des études, de la planification et du suivi du ministère de la Production et de la Transformation Agricole, Djona Semngadjy, a présenté le projet et expliqué l'initiative du ministère. Selon lui, ce projet vise à promouvoir le système d'alerte précoce et à prévenir les risques climatiques.



Le gouverneur de la province du Logone Oriental, Ahmat Mahamat Dary Bazine, a demandé à l'ONG ESEDD de concrétiser ce projet sur le terrain en faveur de la population, pour une amélioration de leurs conditions de vie.



En conclusion, il a exprimé sa gratitude envers le ministère initiateur du projet, ainsi qu’envers leur partenaire, le PNUD, et l'ONG ESEDD, en tant que partenaire opérationnel.