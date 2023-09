Tchad : l’ONG HD lance le projet « Médiation Agropastorale au Tchad »

L’ONG Centre pour le dialogue humanitaire (HD) organise ce 19 septembre 2023 à Sarh, un l’atelier de lancement du projet « Médiation Agropastorale au Tchad ».



Ce projet est organisé à l’intention des délégués, chefs de services déconcentrés de l’Etat, chefs de cantons, chefs de ferriques, des organisations de la société civile et des jeunes. Il a pour finalité de mettre sur place un réseau de médiateurs, afin de prévenir et réduire la conflictualité au sein des communautés agropastorales par la médiation.



Le chef de mission Afrique centrale, du Centre pour le dialogue humanitaire (HD), Oumar Baldet, a souligné que le monde rural est aujourd’hui dominé par trois phénomènes, à savoir, le changement climatique, la forte démographique et l’avènement de nouveaux acteurs qu’il faut nécessairement combattre à différents niveaux.



Par ailleurs, il a précisé que le rôle premier du Centre pour le Dialogue Humanitaire est de venir en appui à ce réseau de médiateurs agropastoraux, qui sera mis en place afin de s’engager pleinement dans la gestion des tensions de partage des ressources naturelles rurales.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Ousman Brahim Djoumag a salué l’initiative du Centre pour le Dialogue Humanitaire, et a indiqué que la paix et la sécurité demeurent une préoccupation mondiale, et le Tchad ne peut être en marge de cette situation.



Il se dit convaincu qu’avec l’arrivée de ce projet dans sa province, c’est un ouf de soulagement en matière de gestion de conflits et de préservation de la paix. Il faut noter que ce projet est appuyé par le Centre de Crise et de Soutien de la Coopération Française.