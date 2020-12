Tchad : l’ONG « La Voix de la Femme » lance la campagne contre les violences faites aux femmes

La campagne de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes a été lancée à travers une conférence-débat sur le thème : « Stop aux violences faites aux filles et aux femmes ». Son objectif est de permettre à l'ONG « La Voix de la Femme » d'informer et de sensibiliser les filles et femmes étudiantes de l'université, pour une prise de conscience de leurs droits et devoirs envers la société et dans leurs foyers respectifs. Trois femmes exposantes ont pu abordé le thème, à savoir : Mme Soumaïya Massar, Dr Naïma Abdelmouti et Dr Housna, chargé des études de l'université Roi Faysal.



Dans son mot de lancement, la présidente de l'ONG, « La Voix de la Femme », Mme Amina Tidjani Yaya a déclaré que « parmi les objectifs principaux de l’ONG, il y a celle qui concerne la défense et la protection du droit de la femme et de la fille, dans le but de promouvoir la scolarisation des jeunes filles ». En effet, les 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes sont une initiative prônée par la Première Dame, Mme Hinda Déby Itno depuis 1991. Il s’agit de soutenir la capacité intellectuelle de la femme tchadienne, mais aussi de lutter contre toutes formes des violences faites aux femmes et aux filles. Aujourd'hui, à travers le thème crucial de l’événement, il est question d’aborder les multitudes formes des violences faites aux femmes sur le plan physique et mentale.



Selon la conférencière, Mme Dr Naïma Abdelmouti, « la femme est le noyau de la société, c'est un archipel sacré. La violence contre elle constitue une marginalisation de la société dans forme globale ». Aujourd'hui, parmi les causes principales de la violence faite aux femmes, il y a le cas d'un mari analphabète dans toute sa forme, la non éducation de la femme, les mauvais comportements de la société elle-même. L'une des causes principales des violences faites aux femmes est l'ignorance et le comportement social.



Pour Mme Soumaïya Massar elle estime qu’« au Tchad, la plupart des violences faites aux femmes sont beaucoup plus physiques dans son foyer. Mais il est temps pour une femme de se conscientiser et de prendre en charge sa responsabilité afin de sortir de la violence. Pour conclure, la directrice des études de l'université Roi Faysal, Dr Mme Housna a remercié l'ONG « La Voix de la Femme » pour avoir choisi son institution universitaire pour débattre des voies et moyens tendant à éradiquer les violences faites aux femmes.