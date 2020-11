Tchad : l'ONG "La voix de la femme" offre des vivres et une assistance juridique en prison

À travers cette action, "La voix de la femme" apporte un soutien matériel et moral aux femmes incarcérées. L'ONG ne s'arrête pas là ; elle prend connaissance des conditions de détention des femmes en leur offrant une assistance juridique (examen de leur dossier et de la légalité de leur détention).



"C'est la deuxième fois que nous assistons les femmes détenues de la maison d'arrêt d'Amsinene depuis janvier dernier. Nous sommes venus avec une aide sociale composée de vivres et non vivres", explique Amina Tidjani Yaya, présidente de l'ONG et directrice générale de la Maison de la femme.