Tchad : l’ONG World Vision offre des vélos aux agents de santé communautaire de Balimba

Les agents de santé communautaire de Balimba, ont reçu des vélos, ce 25 janvier 2024, au sein de leur district. C’est un don de l’ONG World Vision, pour assurer le suivi de la vaccination des enfants.



C'est dans le cadre du projet RAISE For Sahel, un projet multipartite, financé par l’alliance Gavi, pour atteindre les enfants qui n’ont pas reçu la première dose du vaccin, et les enfants sous immunisés dans les communautés fragiles et touchées par les conflits.



L'opération est exécutée en direction de sept pays du Sahel, à savoir : Burkina Faso, Cameroun, Mali, Niger, Nigeria, RCA et le Tchad, que cette cérémonie de remise de vélos a eu lieu ce matin à Balimba. Ce sont au total 12 vélos destinés aux agents de santé communautaire du district de Balimba, qui leur permettront de sillonner les principaux recoins de cette unité de santé, afin d’atteindre les enfants non vaccinés, âgés de zéro à 59 mois, dans les villages et feriks.



Le représentant du délégué de la Santé publique et de la Prévention du Moyen-Chari, Dokblama Djernewna, se réjouit de cet acte de l’ONG World Vision qui renforce les efforts du gouvernement tchadien, dans la lutte pour la survie des enfants, surtout en ce qui concerne la santé maternelle et infantile. Il appelle les bénéficiaires au bon usage.



Réceptionnant ces bicyclettes, le sous-préfet de Balimba, Ousman Ahmat Guémé a adressé ses reconnaissances au partenaire, pour le choix porté sur sa sous-préfecture, pour engager cette lutte. Il recommande aux bénéficiaires le bon usage, afin d’atteindre leurs missions qui est de suivre les enfants non vaccinés. « Que ces vélos ne soient pas utilisés pour transporter du fagot », a martelé le sous-préfet de Balimba.