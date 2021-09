Tchad : l'ONG Zonal appuie des groupements au Mayo Kebbi Ouest

16 groupements et associations de la province du Mayo Kebbi Ouest ont bénéficié d'appui matériels et financiers d'un montant de plus de 47.800 FCFA de la part de la part de l'ONG Zonal avec l'appui financier de l'Union européenne. Chaque organisation a reçu un don à hauteur de 3 millions FCFA.



Dans le cadre du Projet régional d'organisation et de consolidation des acteurs multisectoriels pour le développement durable (PROCAD), l'ONG Zonal s'est donné pour objectif de renforcer les capacités des acteurs locaux notamment les femmes et les jeunes, en vue d'améliorer leur participation dans la gouvernance locale.



Selon le coordonnateur national de l'ONG Zonal, Houssoube Kakiné, les matériels sont destinés à une utilisation courante, dans le but de rendre les organisations des communautés de base capable de préparer les activités contenues dans leurs plans d'actions, puis de produire des rapports d'activités afin que leurs résultats soient capitalisés au niveau local et national.



Le secrétaire général de la province du Mayo Kebbi Ouest, Sadik Abdraman Kathir, exhorte les associations et groupements bénéficiaires à assumer leurs lourdes responsabilités dans le relèvement des défis liés à la pauvreté, la destruction de l'environnement, les conflits, les violences basées sur le genre et la violation des droits de l'enfant.



Bon à savoir, les matériels serviront à équiper chaque bureau d'un kit solaire, de deux tables, de quatre chaises, d'un ordinateur, d'une imprimante et des accessoires informatiques.