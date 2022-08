Tchad : l'ONG Zonal mobilise la population de Fianga pour le dialogue

Une équipe de l'ONG Zonal, ayant à sa tête le représentant provincial au Mayo Kebbi Ouest (MKO) Baïmi, s'est rendue ce mardi 16 août à Fianga, dans le département du Mont Illi, pour une sensibilisation de masse au profit du dialogue national inclusif.



« Dialogue National Inclusif, espoir pour un Tchad nouveau », tel est le thème de cette mobilisation de masse qui a vu la présence de plusieurs dizaines de personnes, constituées en majorité des femmes, à la place de l'indépendance de Fianga.



C’est le préfet du Mont Illi, Mahamat Ahmat Haran qui a ouvert les travaux d’échanges. A cette occasion, il a salué cette initiative de l’ONG Zonal dans sa circonscription administrative.



Pour le représentant provincial de l’Ong Zonal, cette action est soutenue par le PNUD, à travers son programme de massification et de mobilisation populaire, pour susciter l’engagement citoyen et une participation significative des Tchadiens (femmes, hommes, jeunes, personnes âgées, ruraux, urbains, diaspora) au dialogue, au processus constitutionnel et aux élections.



Selon lui, Zonal est récipiendaire de contrat de subvention pour mener des actions de terrain, en réponse aux feuilles de route du PNUD, pour assurer la mobilisation sociale dans le département du Mont-Illi.



Cette mobilisation au dialogue s’accorde avec les actions antérieures de l’ONG Zonal avec les communautés et les organisations de base de ces provinces, sur la question de l’enracinement de la démocratie et leur participation au processus de prise et de suivi de décisions dans la vie politique et économique du pays.



Baimi Djoudjem relève que l’objectif que fixe ZONAL est d’assurer la mobilisation des communautés au processus du Dialogue national inclusif, dans les départements de Mayo-Lémié, de Manga, de Manbagué et du Mont Illi avec trois principales actions qui sont notamment, l’organisation d’ateliers de consultation publique dans les chefs-lieux des 4 départements concernés, à savoir Guelendeng, Fianga, Dafra et Dono manga ; l’organisation de la campagne de sensibilisation dans les départements précités et enfin, l’identification des participants au Dialogue national inclusif des départements concernés.