Tchad : l'ONG de Kemi Seba veut manifester "contre la présence des forces françaises"

N'DJAMENA - Le coordinateur de l'antenne tchadienne de l'ONG Urgences Panafricanistes, Ali Al-hadj Allahou, a adressé le 24 juin un courrier au ministre de l'Administration du territoire, de la Sécurité publique et de la Gouvernance locale, afin "d'organiser une manifestation pour le 30 juin 2019".



D'après l'ONG, la manifestation est prévue à N'Djamena, Abéché et Faya-Largeau "contre la présence des forces françaises au Tchad".



"Notre structure milite pour un continent libre et indépendant qui est aussi un voeu phare de Son Excellence Idriss Déby Itno, panafricanisme dévoué, qui est et restera toujours un loyal africain qui veut voir un Tchad débarrassé de néocolonialisme français", indique l'ONG dans son courrier adressé au ministre Mahamat Abali Salah.



"Afin de rompre avec les vieilles pratiques coloniales pour un Tchad indépendant et prospère qui est cher à tous les tchadiens", Ali Al-hadj Allahou demande "l'appui" des autorités.



Il organise un point de presse demain, jeudi 27 juin au centre Al-Mouna.



L'ONG Urgences Panafricanistes, lancée en 2016, est présidée par Kemi Seba.